30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKU İLE KUTLANDI 15 2021, 11: 14

30 Ağustos Zafer Bayramı ilçemizde düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören protokol mensupları tarafından Atatürk Anıt'ına çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapan Mühimmat Teğmen Buğrahan Köse "Asil Türk Milleti, kahraman Türk Ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. " diyerek bu büyük zaferin nasıl kazanıldığı ile ilgili bilgi verdi. Konuşmasının devamında "Bu zaferle, Türk Ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün İstiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. " diyen Teğmen Köse dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerin her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu belirterek "Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlartı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. Konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden törende halk oyunları gösterileri sergilenerek kahramanlık türküleri seslendirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, tören geçidi ile sona erdi.

Daha sonra Kaymakam Hasan Yaman protokol üyeleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geçerek burada düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti. Resepsiyonun ardından İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimiz için dualar edildi ve anıt mezarlara karanfil bırakıldı. Törenlerin bitiminde Bozüyük Belediyesi tarafından şehit ve gazi aileleri ile protokol üyelerine Manişar Parkı'nda yemek verildi. Bayram kutlamaları çerçevesinde ayrıca 12: 00-13: 00 saatleri arasında belediye sesli anons sisteminden marşlar çalındı. Törenlere Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş İbrahim Ceran, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, muhtarlar, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

