30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı

30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, Alanya'da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, Alanya'da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü kutlamaları Alanya'da saat 09.00'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Kutlama programına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcı vekili Resul Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek yöneticileri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Ertan Ergün'ün günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirlerle tören son buldu. Törenin ardından Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

"Zafer kutlamaları fener alayıyla devam edecek"

Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek. 19.30'da İskele Şelale önünde başlayacak Fener Alayı'nın ardından 20.00'da tesisatlı araçlarla şehirde marşlar eşliğinde konvoy düzenlenecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gerçekleştirilecek Fener Alayı coşkusuna bütün vatandaşları davet etti. - ANTALYA

30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı
30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı
30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı
30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı
30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı
30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Neşet Ertaş Burak Deniz Mesut Akusta
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:07:10. #1.14#

title