Bu yıl 99. yıl dönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer bayramı resmi tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı araştırılmakta. Peki, 30 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 30 Ağustos Pazartesi tatil mi? 30 Ağustos kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi?
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30 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 30 Ağustos Pazartesi tatil mi? 30 Ağustos kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos nedir? - Haberler
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