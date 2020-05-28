30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemi ile toplanan kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı. Toplantının ana gündeminde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 üzeri vatandaşlar ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bugün yapılacak Kabine Toplantısında, koronavirüsle mücadele alanında başlayan normalleşme adımları görüşülecek. Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda; hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ele alınıyor.

HAFTA SONU KISITLAMA UYGULANACAK MI?

Bu noktada gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda; Kovid-19 pandemisine ilişkin alınacak yeni önlemler, kontrollü sosyal hayata dönüşte yapılması gerekenler ve sokağa çıkma yasağına dair konular görüşülecek. Söz konusu toplantıda, 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan sokağa çıkma yasağına dair de bir kararın çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bayram sonuna kadar sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını açıklamıştı.

SEYAHAT KISITLAMASI DA GÜNDEMDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirip Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

HER ALANDA KISITLAMALARIN HAFİFLETİLMESİ BEKLENİYOR

Toplantıdan çıkacak kararlar arasında nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla tekrar faaliyete geçmesi de bekleniyor. Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılması da görüşülen konular arasında yer alıyor.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.