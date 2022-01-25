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3'üncü kez en başarılı öğrenci topluluğu seçildiler

3'üncü kez en başarılı öğrenci topluluğu seçildiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykent Üniversitesi The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Topluluğu, 3'üncü kez Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü'ne layık görüldü.

Beykent Üniversitesi The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Topluluğu, 3'üncü kez Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü'ne layık görüldü.

Teknolojinin ilerlemesi için çalışan, dünyanın en büyük profesyonel derneği olan, 150 ülkede 426 bin'i aşkın üyesi ile tüm dünyada 1430'dan fazla öğrenci topluluğuyla çalışmalarını sürdüren IEEE, her yıl teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarla en başarılı öğrenci topluluğunu seçiyor. 2020 – 2021 akademik yılındaki çalışmalarıyla Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, 3'üncü kez 'Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü'nün (IEEE Region 8 Exemplary Student Branch) kazananı oldu.

2019'dan yılından bu yana sürdürdüğü teknik projelerle Beykent Üniversitesi, ayrıca IEEE Power & Energy Society (PES) Yüksek Performansı Öğrenci Topluluğu ödülünün de sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beykent Üniversitesi, Orta Doğu, Afrika, Güncel, Haber

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