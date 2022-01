3'üncü kez en başarılı öğrenci topluluğu seçildiler

Beykent Üniversitesi The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Topluluğu, 3'üncü kez Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü'ne layık görüldü.