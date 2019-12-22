3. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

22.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:49

Eyüpsultan Belediyesi, Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği'nin (UWC) 3. kez düzenlediği "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Toplam 38 ülkeden 263 kişinin 726 eserle katıldığı Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödül töreni Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ödül törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada farklı kategorilerde verilen ödüllerde birinci olan Mojmır Mihatov 15 bin, ikinci olan Ahmet Özalp 10 bin ve üçüncü olan Ehsan Iranshahi'ye 7 bin 500 lira para ödülü verildi. Ayrıca biner lira değerinde olan özel ödülleri ise Esile Altunışık "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", İrem Erekinci "Naci el-Ali Özel Ödülü", Gülcan Yıldız "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Hamit Gış "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve Önder Önerbay "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü"nü aldı.



Yarışmanın jürisinde Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Endonezya'dan Jitet Kustana, Romanya'dan Doru Axinte, Fas'tan Naji Benaji, İran'dan Nahid Maghsoudi ve Suriye'den Yaser Ahmad yer aldı. "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması", sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.



"Kudüs hakkında bir şeyler söylemek kolay değil"



Yarışmanın konusu gereği çok özel ve anlamlı olduğunu dile getiren Hırvatistan'dan katılan Mojmir Mıhatov, "Ben Hırvat bir karikatüristim orada çeşitli dergi ve gazetelere karikatürler çiziyorum. Ayrıca uluslararası yarışmalara karikatürlerimle katılmaya çalışıyorum. Benim hazırlamış olduğum karikatür kolay ilk bakışta anlaşılabilecek bir karikatür değil. Biraz daha derin düşünmeyi gerektiren bir eser. Bu yarışma basit bir yarışma değil, Kudüs hakkında bir şeyler söylemek kolay değil. Böyle güzel bir sergide bulunduğum için çok mutluyum" dedi.



"Bu programda olmaktan dolayı çok memnunum"



Yarışmaya ilk defa katıldığını söyleyen İran'dan katılan Ehsan Cheraghi Iranshahı, "Bu güzel programda olmaktan dolayı çok memnunum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA