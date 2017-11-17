3. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Başladı

Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Mehmet Zafer Kalaycı, dünyada sağlık hizmeti maliyetlerinin yükseldiğini, bu nedenle geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri ve uygulamalarına talebin arttığını belirtti.



3. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi'nde başladı.



Burada konuşan Kalaycı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) uygulayıcıları ve bitki ürünlerine ilişkin projeler gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de 32 uygulama merkezi bulunduğunu, bu merkezlerde eğitim ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.



Amerika ve Avrupa'da kullanılıyor



Kalaycı, dünya genelinde 100 milyondan fazla Avrupalının GTT kullandığını kaydederek, "Kullanıcıların beşte biri uygulamalardan düzenli olarak yararlanıyor. Dünyada kronik hastalık artmakta ve sağlık hizmetleri maliyetleri yükselmektedir. Bu nedenle GTT ürünleri, uygulamaları ve uygulayıcılarına talep artmaktadır." dedi.



Amerika ve Avrupa'da geleneksel ve modern tıbbın birlikte kullanımının tartışıldığını vurgulayan Kalaycı, "Biz kadim bir tarihe sahibiz ve Türkiye olarak bu işin öncülüğünü yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise modern tıp uygulamalarının birçoğunun geleneksel tıp uygulamalarından geldiğini, bunların tabansız ve kanıtsız olmadığını, sempozyumun da tıp dünyasına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.



İzmir Sağlık Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Kalite Derneğinin desteklediği "Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği" konulu sempozyum çerçevesinde, 17-19 Kasım'da akupunktur, sülük uygulaması, hipnoz, müzik terapi gibi yöntemler tartışılacak.