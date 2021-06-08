3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı
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3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı

3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da amatör futbolun kalbinin attığı 3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Erzurum'da amatör futbolun kalbinin attığı 3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı. Yeni kulüp binalarını yeniden inşa etme ve saha zemini yenileme çalışmaları için düğmeye basıldı.

Erzurum'da amatör futbolun kalbinin attığı yer olarak bilinen tarihi 3 Temmuz Stadı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin el ele vermesiyle bambaşka bir kimliğe bürünecek. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 Temmuz Stadı'nda ek kulüp binalarını yeniden yapmak için yıkım çalışmalarını başlattı. Saha zeminin sentetik çimi de yenilerek FIFA ve UEFA standartlarında tek saha haline getirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Temmuz Stadı'na Süper bir vizyon kazandırmak için kolları sıvamıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de tarihi stada yeni bir vizyon kazandırmak için gerekli olarak çalışmaları başlattı.

Amatör futbolcuların sıcak yuvası olarak da adlandırılan 3 Temmuz Stadı'nda enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, "Daha önce tek tip olarak yaptığımız kulüp binalarına yeni 4'lü soyunma odalarını kazandıracağız. Ayrıca saha etüt çalışması yaptık. Saha zeminindeki sentetik çimi kaldıracağız yerine UEFA ve FIFA standartlarına uygun tek saha haline getireceğiz" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, 3 Temmuz Stadı'ndaki çalışmalar hakkında Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile Tesis Amiri İhsan Topaloğlu'ndan bilgi aldı.

Taşkesenligil, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in destekleriyle 3 Temmuz Stadı'nda süper bir vizyon kazandıracağız. Saha zemini yenileme ve tek saha haline getirme çalışmalarımızın yanı sıra yeni kulüp binaları tamamlandığında burası çok görkemli bir futbol sahası olacak" dedi.

500 seyirci kapasiteli tribün

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 3 Temmuz Stadı'na 500 seyirci kapasiteli tribün de yapacaklarının altını çizerek, saha, tribün ve kulüp inşaatlarını tamamladıktan sonra çevre düzenlemesi de yaparak stada yeni bir vizyon kazandıracaklarını belirtti.

Taşkesenligil, destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. - ERZURUM

3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı
3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı
3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı
3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı
3 Temmuz Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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