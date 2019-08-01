Sinop'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde '3. Tarım ve Orman Şurası'na hazırlık amacıyla 'Şura Paydaş Toplantısı' düzenlendi.

Ekim ayında gerçekleştirilecek olan ve tarım sektörüne dair 25 yıllık kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlanması amacıyla 3. Tarım ve Orman Şurası düzenlenecek. Sinop tarım sektörünün mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin ele alınacağı geniş katılımlı 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş Toplantısı tarım sektörünün 39 paydaşı ve 60 temsilcinin katılımıyla gerçekleşti.

3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş Toplantısı, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları'nın açılış konuşması ve paydaşlardan önceden yazılı olarak alınan değerlendirme sonuçlarının sunumu ile başladı.

Sunum sonrasında Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'in konuşmasının ardından sektör paydaşlarının görüş ve katkıları ele alındı.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları toplantı kapanış konuşmasında, "Tarım sektörüne dair 25 yıllık kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlayacak çalışmada, ilimiz adına hazırlanacak olan rapora sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın da tarım sektörüne yönelik, talep ve görüşlerini 'https://www.tarimormansurasi.gov.tr' internet adresi üzerinden paylaşabilirler" dedi.

Toplantıya ayrıca Orman İşletme Müdürü Hakkı Onur Kalaycı, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serkan Demir, şube müdürleri, üretici ve yetiştirici birliği başkanları ve temsilcileri, ziraat odası başkanları ve temsilcileri ile kurum teknik personelleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA