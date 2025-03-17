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Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

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Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tadilat için gelen usta, yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yaşadığı büyük şokun ardından olayla ilgili konuşan Ortak "Ekmeğini taştan çıkaran bir adamdı. Neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Giden de onların canı, yapan da onların canı" dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, tamir için evine gelen ustanın öldürülmesini ile büyük şok yaşadı. O anları anlatan Ortak, "Ekmeğini taştan çıkaran bir adamdı. Neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Giden de onların canı, yapan da onların canı" dedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin yapımı için giden Taşdan Karaca malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracına indi. Taşdan Karaca bu sırada yeğeni Caner K.'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karaca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

"SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE 6 EL ATEŞ EDİYOR"

Konuyla ilgili konuşan Züleyha Ortak, "Taşdan malzeme almak için dışarı çıktığında kapının önünde yeğeni tarafından vurulduğunu biliyoruz. Görüntülerde, yeğeninin çok soğukkanlı bir halde geldiğini ve bizim saydığımız kadarıyla 6 el ateş ediyor. Aslında burada bir tadilat vardı. Klozet ve duşakabin yapılıyordu. Daha sonra eşyalarını olduğu gibi bırakıp kapının önüne çıktı. Yeğeni, 'Amca konum at geleyim bir seni göreyim' demiş. O sırada arabasına doğru gitti. Amcasını gördüğü anda çok yakın bir mesafeden ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı. Zaten 10-12 saniyede olan bir durum. Herkes şokta zaten" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

"BİR MAL DAVASI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

"Giden de onların canı, yapan da onların canı" diyen Ortak, "Ekmeğini taştan çıkaran bir yandan da servis çeken 50 yaşında bir adamdı. Aslında neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Bir mal davası olduğu söyleniyor. Akrabaları geldi ve buradaki araba anahtarı, ceketi ve malzemelerini aldı. Geriye burada çalışırken yarım bıraktığı duşakabin ve banyo kaldı. Taşdan ağabey güvenlikteki ağabeyin akrabasıydı. Bizim bütün işlerimizi onlar görüyor. Burası bir rezidans binası gibi gözükse de ailelerin oturduğu 44 dairenin olduğu, hepimizin birbirimizi tanıdığı ve komşuluk ilişkilerinin hala devam ettiği bir bina. Ben de bir süredir burada olmadığım için tadilat yapıp evi tamamen yenilemek istedim. Adam bunu yaparken böyle talihsiz bir olay yaşandı. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Giden de onların canı, yapan da onların canı. Umarım bir an önce yakalanıp hak ettiği cezayı çeker" diye konuştu.

Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Züleyha Ortak kim ya önüne geleni ünlü yaptınız adını bile ilk defa duyuyorum.

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Haber YorumlarıSeko:

Tüh şimdi artık o evde oturamaz o sokağa giremez sanatçımız .....

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yazık üzüldüm..

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