Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Operasyonları: 47 Şahıs Yakalandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Operasyonları: 47 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 47 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak madencilik malzemesi ele geçirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri, şehir genelinde kamu düzenini sağlamak amacıyla yoğun bir mücadele yürüttü.

Zonguldak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince 8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 47 şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Bir hafta süren denetim ve operasyonlarda, haklarında 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 18, ifadeye yönelik arama kararı bulunan 29 olmak üzere toplam 47 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 16 operasyonda 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 1 kilogram 30 gram bonzai, 64,72 gram sentetik kannabinoid, 40,63 gram esrar, 5,32 gram skunk, 1 gram amfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 TL para ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler tarafından kaçak madencilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan 12 denetimde, tespit edilen 5 kaçak maden ocağı imha edildi. Bu ocaklarda kullanılan 3 adet vagon, 210 metre ray ve 11 ton kömüre el konuldu.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 2 bin 862 şahıs sorgulandı, 391 okul, 33 metruk bina, 156 umuma açık yer ve bin 34 servis aracı kontrol edildi. Trafik denetimlerinde ise 6 bin araç ve 3 bin 426 şahıs denetlendi.

Ayrıca, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 2 uygulamada sorgulanan 27 yabancı uyruklu şahısta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
İntihar iddiası konuşulurken Ufuk Özkan'ın son paylaşımı dikkat çekti

İntihar iddiası sonrası Ufuk Özkan'ın son notu dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor

Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.