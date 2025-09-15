Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Operasyonları: 47 Şahıs Yakalandı

Zonguldak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince 8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 47 şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Bir hafta süren denetim ve operasyonlarda, haklarında 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 18, ifadeye yönelik arama kararı bulunan 29 olmak üzere toplam 47 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 16 operasyonda 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 1 kilogram 30 gram bonzai, 64,72 gram sentetik kannabinoid, 40,63 gram esrar, 5,32 gram skunk, 1 gram amfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 TL para ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler tarafından kaçak madencilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan 12 denetimde, tespit edilen 5 kaçak maden ocağı imha edildi. Bu ocaklarda kullanılan 3 adet vagon, 210 metre ray ve 11 ton kömüre el konuldu.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 2 bin 862 şahıs sorgulandı, 391 okul, 33 metruk bina, 156 umuma açık yer ve bin 34 servis aracı kontrol edildi. Trafik denetimlerinde ise 6 bin araç ve 3 bin 426 şahıs denetlendi.

Ayrıca, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 2 uygulamada sorgulanan 27 yabancı uyruklu şahısta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ZONGULDAK