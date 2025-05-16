Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı
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Karaman beldesinde iki aracın çarpışması sonucu bir araç devrildi. Her iki sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karaman beldesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlardan biri devrildi. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karaman beldesinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 67 ADH 876 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 67 ABG 295 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 67 ABG 295 plakalı araç devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan her iki aracın sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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