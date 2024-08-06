Zonguldak'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Gümeli Beldesi arasında Aydınyayla Köyü Geçmişaltı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. 67 SH 449 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Takla atan araçta bulunan N.B. ve M.B. yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ilçe jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğuöğrenildi. - ZONGULDAK