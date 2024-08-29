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Zonguldak'ta Tamirciden Aracını Almak İsterken Saldırıya Uğrayan Adamın Darp Anı Güvenlik Kamerasında

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını tamirciden almak isterken saldırıya uğrayan adamın darp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Adamı önce araçla çarpıp yere düşüren zanlılar ardında da yerde dakikalarca tekmeledi. Dövdükleri adamın fotoğrafını da çekip olay yerinden ayrıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını tamirciden almak isterken saldırıya uğrayan adamın darp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Adamı önce araçla çarpıp yere düşüren zanlılar ardında da yerde dakikalarca tekmeledi. Dövdükleri adamın fotoğrafını da çekip olay yerinden ayrıldı.

İddialara göre olay dün Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler içinde bulundukları araçla önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşmesini sağladı. Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan adamın yanına gelen iki şüpheli yerde dakikalarca tekmeledi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi oldu.

Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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