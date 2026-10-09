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Zonguldak'ta rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, baskın görüntüleri çıktı

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Zonguldak'ta rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, baskın görüntüleri çıktı
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Aralarında 2 orman muhafaza memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheliye adli kontrol verildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddiaları üzerine düzenlenen ve 4 şüphelinin tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin eş zamanlı baskınlarla şüphelileri gözaltına aldığı operasyon sırasında yapılan aramalarda silah ve mermiler de ele geçirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet alma ve rüşvet verme soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis araçlarının konvoy halinde hareket etmesi, ekiplerin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi ve şüphelilerin gözaltına alınması yer aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen tabanca ve mermilerin incelenmesi de kameraya yansıdı.

Soruşturma kapsamında, bazı orman personelinin ruhsatsız kömür ocaklarına yönelik denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı, mühürleme işlemlerinin ise fiilen uygulanmadığı halde tutanaklara yapılmış gibi işlendiği iddia edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında 2 orman muhafaza memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, ruhsatsız ocak sahipleri M.O. (37), M.M. (49), K.B. (62) ile ruhsatsız ocak işletmecisi E.A. (41) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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