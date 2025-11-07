Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına büyük darbe

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak-5 Kasım tarihlerinde kaçak maden ocaklarına yönelik 798 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, 177 ruhsatsız ocağın kapatıldığını ve 455,25 ton kömür ele geçirildiğini açıkladı. Hacıbektaşoğlu, ele geçirilen kömür oranında geçen yıla göre yüzde 100'lük bir artış olduğunu vurguladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, il genelinde 1 Ocak-5 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonlara ve denetimlere ilişkin verileri paylaştı.

Vali Hacıbektaşoğlu, kişilere karşı suçlardan siber devriyelere, kaçak madencilikten narkotik operasyonlarına kadar birçok alanda 2024 yılına kıyasla önemli artışlar ve başarılar kaydedildiğini vurguladı. Hacıbektaşoğlu, suç ve suçluyla mücadelede önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, kişilere karşı işlenen suçlardaki aydınlatma oranının yüzde 99'u aştığını ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"1 Ocak-5 Kasım tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlar, denetimler ve önleyici faaliyetlerle suç ve suçluyla mücadelede önemli mesafeler kat edilmiştir. Kişilere karşı meydana gelen suçlarda (çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kişilerin huzur ve sükünunu bozma, kişilere hakaret, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme suçları) toplam 6 bin 353 olay meydana gelmiş ve bu olayların aydınlatma oranı yüzde 99,26 olarak kaydedilmiştir."

Siber suçlarda operasyon ve tutuklama sayısı arttı

Siber suçlarla mücadelede de artan bir ivme yakalandığını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, özellikle terör iltisaklı hesaplara ve çevrimiçi dolandırıcılığa yönelik operasyonların yoğunlaştığını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, siber suçlarla ilgili şu verileri paylaştı:

"1 Ocak-5 Kasım tarihleri arasında, toplam 13 bin 525 sosyal medya hesabı incelenmiş ve terör iltisaklı olduğu tespit edilen 324 hesap/şahıs belirlenmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, incelenen sosyal medya hesabı sayısında yüzde 18, terör iltisaklı tespit edilen hesap sayısında ise yüzde 39 oranında artış kaydedilmiştir. Çevrimiçi dolandırıcılık, çevrimiçi yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim suçları konularında toplam 52 operasyon gerçekleştirilmiş; 97 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 33'ü tutuklanmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 33, tutuklama sayısında yüzde 106 oranında artış sağlanmıştır."

"Kaçak kömür oranında yüzde 100'lük artış"

Kentte ruhsatsız maden ocaklarıyla mücadelenin de titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Hacıbektaşoğlu, denetimler sayesinde ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 100'lük bir artış sağlandığını açıkladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, "1 Ocak-5 Kasım tarihlerinde 798 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda 177 kaçak ocak kapatılmış, 173 adli ve idari işlem yapılarak 455,25 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 5, ele geçirilen kaçak kömür oranında ise yüzde 100'lük bir artış kaydedilmiştir. Bu konuda mücadele ve denetim titizlikle devam ettirilecektir" dedi.

Narkotik operasyonlarında yüzde 33 artış

Uyuşturucuyla mücadelede de operasyon sayısının ve tutuklanan şahıs sayısının arttığına dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, ele geçirilen maddelerin miktarını da detaylandırdı.

Vali Hacıbektaşoğlu, narkotik bilançosuna ilişkin şunları söyledi:

"Gerçekleştirilen 808 narkotik operasyonda, 254 şahıs gözaltına alınmış; bunlardan 173'ü tutuklanmış, 81'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 21, tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 33 oranında artış kaydedilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucunda 15,5 kg esrar, 1,5 kg skunk, 19 gr eroin, 1 kg kokain, 26 kg bonzai, 24 kg metamfetamin, 1.867 adet extacy, 1.627 adet sentetik ecza, 626 kenevir bitkisi ve 1,5 kg kenevir tohumu ele geçirilmiştir."

Vali Hacıbektaşoğlu, elde edilen başarılarda vatandaş desteğinin önemine işaret ederek, "Değerli vatandaşlarımızın desteği bu başarıların en önemli dayanağıdır. Huzur ve güvenliğin tesisi yalnızca güvenlik güçlerimizin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın çevrelerinde gördükleri şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki 112, sadece bir numara değil, vatandaş ile devlet arasındaki en hızlı ve en güvenilir iletişim köprüsüdür. Bir ihbar, bazen bir suçun önlenmesine ya da bir canın kurtarılmasına vesile olabilir" ifadelerini kullandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Zonguldak'ın huzuru için çalıştıklarını belirterek, "Değerli hemşehrilerim, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Zonguldak'ımızda huzur ve güvenliğin sürdürülebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın her an kendini güvende hissettiği bir şehir ortamının sağlanması için çalışıyoruz. Bu amaçla, gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan, büyük bir fedakarlık ve vatan sevgisiyle hizmet eden kahraman polislerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Onların üstün gayretleri ve milletimizin desteğiyle Zonguldak'ımızın her köşesinde güvenlik, huzur ve asayişin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, görevleri başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize kazasız, belasız görevler diliyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi. - ZONGULDAK