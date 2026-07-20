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Otomobil tünel girişindeki tabelaya ok gibi saplandı

Otomobil tünel girişindeki tabelaya ok gibi saplandı
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil tünel girişindeki tabelaya adeta ok gibi saplandı. Araçta sıkışan 23 yaşındaki sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil, tünel girişindeki tabelaya adeta ok gibi saplandı. Araçta sıkışan 23 yaşındaki sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak-Kilimli yolu Uzunkum Tünelleri mevkisinde yaşandı. 23 yaşındaki Mert Ç. idaresindeki 67 TZ 503 plakalı otomobil, tünel girişindeki viraja yaklaştığında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrularak tünel girişindeki tabelaya adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücünün imdadına olay yerine sevk edilen ekipler yetişti. İtfaiye ve AFAD ekipleri, aracın kaporta aksamını demir makası ile keserek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sedyeye alınan sürücü Mert Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücünün BEUN Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazadan sonra trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, Karayolları ekipleri yolu temizledi. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda, kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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