Zonguldak'ta Motosiklet ve Beton Mikseri Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Kepez Işıklar mevkisinde seyir halindeki motosiklet, beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikser sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK