Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet ile beton mikseri çarpışmasında, motosiklet sürücüsü Hasan Efe Candan hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleye rağmen Candan, hastanede kurtarılamadı.
Kaza, Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Kepez Işıklar mevkisinde seyir halindeki motosiklet, beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan sürücü Hasan Efe Candan'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Candan'ın cenazesi, 30 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından Bölücek'te defnedildi. - ZONGULDAK