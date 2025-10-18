Haberler

Zonguldak'ta Lüks Otomobil Kopya Anahtarla Çalındı

Zonguldak'ta Lüks Otomobil Kopya Anahtarla Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde piyasa değeri 25 milyon lira olan lüks bir otomobil, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kopya anahtarla çalındı. Araç, yapılan çalışmalar sonucunda Bursa'da bulundu ve şüpheliler yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan lüks bir otomobil, kopya anahtarla çalındı. Aracın çalınma anı ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, araç sahibi R.Y., akşam saatlerinde evine gelerek otomobilini park etti. Sabah kalktığında aracının yerinde olmadığını fark eden R.Y., durumu Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık bir hafta boyunca ilçe genelindeki tüm KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek, aracın Bursa istikametine götürüldüğünü tespit etti. Yapılan koordineli ve titiz çalışma sonucunda araç Bursa'da bulundu.

Düzenlenen operasyonla A.K., E.Y. ve G.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki H.G. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayın yaşandığı siteye ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kopya anahtarla aracı rahatlıkla açıp olay yerinden uzaklaştığı anlar dikkat çekti. Araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir zorlama, kırılma ya da zarar verici bir ize rastlanmadı. Lüks otomobilin kopya anahtar kullanılarak çalındığı belirlendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.