Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Kamyonet Fındık Bahçesine Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yokuş aşağı giden bir kamyonetin kupası açılarak kontrolden çıkması sonucu fındık bahçesine uçtu. Kazada aracın içinde fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kupası çıkınca kontrolden çıkan kamyonet, fındık bahçesine uçtu. Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Uludağ (55) idaresindeki 34 EDU 985 plakalı kamyonetin yokuş aşağı giderken kupası açıldı. Kupanın kasadan ayrılması sonrasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği kamyonet bariyerleri aşarak, fındık ağaçyarının üzerinden geçerek 50 metre mesafede durabildi. Muhammet Uludağ, şöför mahallinden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından sürücünün cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK