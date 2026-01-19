Kayıp adliye çalışanı Mustafa Uçar'ı 100 kişilik ekip arıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde ava gitmek için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, arama kurtarma bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Alaplı ilçesi Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde ikamet eden ve Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Uçar, dün akşam saatlerinde "ava gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Genç adamdan haber alınamaması üzerine başlatılan ve yaklaşık 23 saattir aralıksız süren arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, Alaplı İtfaiyesi ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarının yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkiinde AFAD koordinasyon merkezine gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Kayıp gencin ailesiyle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurguladı.

"Teknik kabiliyetleri kullanıyoruz"

Sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Şu anda Alaplı Çengelli köyündeyiz. Saat 19.00 gibi 112'ye bir ihbar düştü. Mustafa Uçar isimli 31 yaşında bir genç kardeşimizin avdan dönmediği O saat itibariyle arama çalışmaları başladı. Başta AFAD ve diğer ekiplerimiz UMKE, Kızılay o saatten itibaren arama çalışmaları devam ediyor. Maalesef şu ana kadar yaklaşık belirlenen, gidebileceği güzergahlarda tabi ava gittiği, en son anneannesiyle görüştüğü eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Havadan insansız hava aracı talep ettik. Ancak bu havada görüntü alınamayacağı, yağışın devam ettiği ama bunun dışında AFAD'ın jandarmanın termal dronlarımız, sahada dronlarla arkadaşlarımız tüm teknik kabiliyetleri kullanabiliyorlar. İnşallah bir an önce kendisine ulaşılır" dedi.

Yoğun kar yağışı ve sarp arazi şartlarına rağmen ekiplerce 10 kilometrelik alanda havadan ve karadan yürütülen operasyonda termal kameralı dronlar aktif olarak kullanılırken, bölge halkı da arama faaliyetlerine destek veriyor. - ZONGULDAK