Zonguldak'ta Huzur 67 Genel Asayiş Uygulaması: Binlerce Denetim ve Cezalar

Zonguldak'ta Huzur 67 Genel Asayiş Uygulaması: Binlerce Denetim ve Cezalar
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Huzur 67 Genel Asayiş Uygulaması'nda, 2 bin 249 kişi ve 891 araç denetlendi. Denetimler sonucunda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, trafik ihlalleri sebebiyle 246 bin lira para cezası kesildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde gerçekleştirdiği Huzur 67 Genel Asayiş Uygulaması'nda binlerce kişi ve araç denetlendi. Uygulama kapsamında çeşitli suç unsurları ele geçirilirken, trafik ihlallerine 246 bin lira ceza kesildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 226 personel ve 46 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 249 kişi kontrol edildi. 109 işyeri ve 891 araç denetlendi. Denetimler sırasında bakaya olarak aranan 3 kişinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet kesici alet (sustalı bıçak) ve 3,1 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Trafik kontrolleri kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 51 araç sürücüsüne toplam 246 bin 333 TL para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yapmış olduğumuz genel asayiş uygulamalarına devam edilecektir" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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