Zonguldak'ta heyelan sonucu evleri yıkılan anne ve oğlu için arama kurtarma çalışmaları başladı

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda evleri yıkılan anne ve oğlu için arama kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Heyelan bölgesinde yapılan incelemede alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD, Zonguldak Belediyesi, jandarma ve TTK tahlisiye ekipleri çalışmalara katılıyor.

Zonguldak'ta dün akşam meydana gelen heyelanda evleri yıkılarak toprak altında kalan anne ve oğlunu arama kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde dün akşam saat 19.53'te meydana gelen heyelanda, Perihan (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) bulunduğu ev yıkılarak toprak altında kalmış, olay anında içeride bulunan anne ve oğluna ulaşılamamıştı. Toprak altında kalan 2 kişiden birinin bulunduğu yeri belirleyen ve yoğun bir çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, 2 saat sonra meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalmıştı. Yaralanan 21 arama kurtarma görevlisi, yaklaşık 2 saat içerisinde tamamen toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler çıkarıldığı esnada devam eden yağış ve ufak çaplı heyelanlar nedeniyle gece yarısı çalışmalara ara verildi. Yaklaşık 8 saat süren aranın ardından sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte anne ve oğlunu arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Sabah erken saatlerde heyelan bölgesinde yapılan incelemede alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarına, AFAD'ın yanı sıra Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri katılıyor.

Öte yandan, bölgede çalışma yürüttüğü sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi görüntülendi. - ZONGULDAK