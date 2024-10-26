Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Alınan Önlem Olası Facianın Önüne Geçti

Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Alınan Önlem Olası Facianın Önüne Geçti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası köy muhtarlığı tarafından dökülen hafriyat, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden bir patpatın uçuruma düşmesini engelledi. Olayda bir kadın yaralandı ve jandarma soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İsafakılı Köyü ile Durabeyli Mahallesi arasında ana yolda meydana gelen heyelan sonrası, uçurumun kenarına dökülen hafriyat olası bir faciayı önledi. Heyelan nedeniyle kayganlaşan yolun güvenliği için köy muhtarlığı tarafından önlem olarak dökülen hafriyat, yoldan çıkan patpatın uçuruma düşmesini engelledi.

Bu akşam saatlerinde Durabeyli Mahallesi'nden İsafakılı Köyü'ne doğru seyir halinde olan bir patpat, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki hafriyata çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle patpatta yolcu olarak bulunan H.T. isimli bir kadın yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı H.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yol kenarına dökülen hafriyat, patpatın uçuruma düşmesini engelleyerek olası bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İsafakılı Köyü Muhtarı Mehmet Kaçar, olay yerinde sürekli yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, "Gerekli resmi müracaatlarımızı yaptık. Bu bölgenin kalıcı çözüme kavuşmasını bekliyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler zonguldak Güvenlik Jandarma 3-sayfa Alaplı Yaşam Kaza

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.