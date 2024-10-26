Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Alınan Önlem Olası Facianın Önüne Geçti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İsafakılı Köyü ile Durabeyli Mahallesi arasında ana yolda meydana gelen heyelan sonrası, uçurumun kenarına dökülen hafriyat olası bir faciayı önledi. Heyelan nedeniyle kayganlaşan yolun güvenliği için köy muhtarlığı tarafından önlem olarak dökülen hafriyat, yoldan çıkan patpatın uçuruma düşmesini engelledi.

Bu akşam saatlerinde Durabeyli Mahallesi'nden İsafakılı Köyü'ne doğru seyir halinde olan bir patpat, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki hafriyata çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle patpatta yolcu olarak bulunan H.T. isimli bir kadın yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı H.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yol kenarına dökülen hafriyat, patpatın uçuruma düşmesini engelleyerek olası bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İsafakılı Köyü Muhtarı Mehmet Kaçar, olay yerinde sürekli yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, "Gerekli resmi müracaatlarımızı yaptık. Bu bölgenin kalıcı çözüme kavuşmasını bekliyoruz" dedi. - ZONGULDAK