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Zonguldak'ta hastane çalışanlarına saldırı: Beyaz kod uyarısı verildi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir hastanın yakınları tarafından sözlü saldırıya maruz kalan sağlık çalışanları, beyaz kod uyarısı verdi. Olay, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tedavi için getirilen hastanın yakınları tarafından sözlü saldırıya maruz kalındığı iddiasıyla beyaz kod uyarısı veren sağlık çalışanları, şüphelilerden şikayetçi oldu. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen 31 Ağustos akşamı Ereğli ilçesinde bir düğün sırasında rahatsızlanan F.H., yakınları tarafından düğün salonunun yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye getirilen F.H.'nin yakınları, iddiaya göre müşahede odasının girişinde yoğunluk oluşturunca görevli hemşire Emine Açıkgöz, müdahalede bulunabilmek için odanın girişinin boşaltılmasını istedi. Bu sırada yakınları da hastayla ilgilenilmediğini öne sürerek sözlü tepki gösterdi.

Büyüyen olayda hasta yakınlarının tehdit, hakaret ve küfürler savurduğunu ifade eden sağlık çalışanları, beyaz kod çağrısı bıraktı. Hastanenin gece amiri Volkan Kaya da acile gelerek duruma müdahale etti. Acil servisin önünde de Volkan Kaya'nın da üzerine yürüyen şüpheliler, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sakinleştirildi. Sağlık çalışanları; F.H.'nin oğlu O.H. ve uzman çavuş olduğu öğrenilen yakın akrabaları Ö.G. ile birlikte diğer şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olay gecesi yaşananları anlatan görevli hemşire Emine Açıkgöz, "Hastamız tekerlekli sandalye ile içeriye girdi. Ben bir hemşire hanımı görevlendirdim. Daha sonra hasta yakınları içeriye girdi. 20-30 kişilik gruplardı. Bağrışmaya başladılar. Müşahede odasının girişini boşaltmalarını hem de diğer hastalarla ilgilenmemiz için bize müsaade etmelerini istedim. Anladığım kadarıyla alkollü olan bu şahıslar bir arbede çıkartmaya, bağırmaya başladılar. Daha sonra iki kez kendilerini ikaz ettim. Sakin olmalarını, bize engel olmamaları gerektiğini yoksa beyaz kod vereceğimi söyledim. Durmadılar, tehdit etmeye devam ettim. Beyaz kod vereceğimi aynı zamanda güvenliğe haber verdiğimi söyledim. Hasta yakınları bunu duyduktan sonra bel altı küfürler etmeye başladılar. Aynı zamanda tehdit etmeye başladılar. Beni bulacaklarını, buraya geleceklerini söylediler. Biz polise iki kez beyaz kod verdik. O esnada diğer hastalara ve onların hastalarına bakmaya devam ettik. Hastanın bakımını hiçbir şekilde kesmedik. Şikayetçi olduk. Onların bana ettiği bel altı küfürler ve tehditlerden dolayı şikayetçi oldum. Hiçbir şekilde hastaları ihmal etmedik. Tamamen kendileri bize saldırgan tavırlar sergilediler" dedi.

Hastane görevli süpervizör hemşire Metehan Ölmez de olay sırasında beyaz kod çağrısında bulunduğunu anlatarak, "İlk beyaz kodda hemşire hanım beni aradı. O sırada yoğun bakımdaydım. Hemen acile geldim, geldiğimde burası çok karışıktı. Hemşirelerime bağırıyorlardı. Hemen beyaz kod verdim. Sonra gece amiri Volkan bey geldi. O da acildeydi. Şahsın biri sanırım asker, belinde silahı vardı. Sürekli eli belindeydi. Tekrar ikinci beyaz kodu vermek zorunda kaldık. Hemşirelerimi kontrol etmek için hemen içeri girdim. Hemşire bankosuna girip hemşirelerime bağırdılar. Bende o sıra oradaydım. Bana da bağırdılar. Hakaret ve küfürler edildi şahsıma. Kesinlikle şikayetçi olduk. Polisler geldikten sonra ifadelerimizi aldı" ifadelerini kullandı.

Her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayda şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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