Zonguldak'ta Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
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74 yaşındaki Erdal Küçük'ün fındık bahçesinde ölü bulunduğu, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Zonguldak'ta gazeteci Cem Küçük'ün babası 74 yaşındaki Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu. Küçük'ün kesin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Kozlu ilçesine bağlı Güvercin Caddesi'nde TGRT Haber Spikeri ve gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük (74), fındık bahçesinde ölü bulundu.

İddiaya göre yakınlarının haber alamaması üzerine arama çalışması başlatılan Erdal Küçük'ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Erdal Küçük'ün cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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