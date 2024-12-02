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Zonguldak'ta Freni Boşalan Minibüs Ormana Uçtu

Zonguldak'ta Freni Boşalan Minibüs Ormana Uçtu
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Çaycuma'da freni boşalan minibüs, geri manevra ile önce ağaca çarptı, ardından ormana düştü. Olayda, minibüs içerisinde yolcu bulunmaması sayesinde büyük bir facia önlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan minibüs geri geri manevrayla önce ağaca çarptı daha sonra ormana uçtu. Minibüsün içinde yolcu olmamasıyla faciadan kıl payı dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Çay Mahallesi Maltepe Caddesi Hasan Gemici Sokak üzerinde meydana geldi. Çarşı ve Devlet Hastanesi arası yolcu taşımacılığı yapan O.U.'ya ait olduğu öğrenilen 67 M 3260 plakalı minibüs, hastaneye yolcu getirmesinin ardından aracını yol kenarına bıraktı. Araç bir müddet sonra kendi kendine hareketlenmesiyle birlikte rampa aşağı geri kaymaya başladı. Geri manevra yapan minibüs önce duvara, ardından ağaca çarptıktan sonra ormanlık alana uçtu.

Meydana gelen trafik kazasında şans eseri minibüs içerisinde yolcu olmaması ve çevrede de araç ile yaya bulunmamasıyla birlikte faciadan da dönülmüş oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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