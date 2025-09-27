Haberler

Zonguldak'ta Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak-Alaplı karayolunda meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Sürücü Efe Kaan Güney ve yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zonguldak- Alaplı karayolunun Taşbaşı mevkisinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte ünlü şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri

Güllü'nün son görüntüleri! Çığlık çığlığa sokağa koştular
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.