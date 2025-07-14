Zonguldak'ta Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta çıkan örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunun 30. kilometresindeki Eceler köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Baki Bozkurt isimli vatandaş, "Ağaç elektrik tellerine çarpıp trafoyu patlatmış. Yangın bu sebepten çıktığı değerlendiriliyor. Eve yakın olan yerden, yukarıdaki bölümlerden de ekipler yangını söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Şu an bir tehlike yok" dedi.

Ekiplerin bölgede söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması yaptı. - ZONGULDAK