Zonguldak'ta BOTAŞ'a ait tesislere tatbikat yapıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince BOTAŞ'a ait boru hatları ve diğer tesislere yönelik 'kritik tesis önleme ve müdahale planı' kapsamında tatbikat yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında yurt genelinde koruma hizmeti verilen BOTAŞ'a ait boru hatları ve diğer tesislere yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı; Filyos beldesinde bulunan Batı Karadeniz Ana Ölçüm İstasyonunda 'Kritik Tesis Önleme ve Müdahale Planı' kapsamında senaryo içeriği doğrultusunda yaptığı tatbikatı başarıyla tamamladı.

Tatbikatta 2 zırhlı asayiş araç, 1 TOMA, 1 bomba arama köpeği, 1 KARKÖR (jammer) araç, 1 OYİ timi, 1 jandarma asayiş koordinasyon timi, 3 jandarma asayiş timi, 1 trafik jandarma timi, 1 ambulans ve 1 itfaiye aracı ile 44 personel senaryo gereği şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin istenilen standartlar içerisinde ihbar mahallinde yerlerini aldıkları görüldü.

Tatbikat sonrasında katılan tüm ekiplerle faaliyet sonu değerlendirmesi yapılarak tatbikat sorunsuz olarak tamamlandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesindeki tüm ekonomik ve stratejik öneme haiz tesislerin hassasiyetle korunmasına ve önleyici tedbirlerin alınmasına devam edileceği ifade edildi. - ZONGULDAK