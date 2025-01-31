Zonguldak'ta Balık Tutmaya Giden Adam Ölü Bulundu

Zonguldak'ta balık tutmaya giden adam ırmakta ölü bulundu.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde dün akşam arkadaşlarıyla ırmak kenarına giden Adem Karataş (45), bir süre sonra arkadaşlarının ayrılmasına rağmen balık tutmaya devam etti. Gece eve dönmemesi üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. Sabah saatlerinde jandarma ve dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Karataş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. - ZONGULDAK