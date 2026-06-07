Haberler

Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak-Ankara kara yolunda akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Alper Başören, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak-Ankara kara yolunda akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Karaman beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametine seyreden R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönmek istediği esnada Alper Başören yönetimindeki 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobilin sürücü kapısına çarpan Başören, yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kalbi duran Alper Başören, sağlık ekiplerince yeniden hayata döndürülerek ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Başören, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

Çeşme'deki kanlı pusuda yeni perde: 4 şüpheli cezaevinde
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı

Ölümün kıyısından dönüş: 48 göçmenin imdadına Türk gemiciler yetişti
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu