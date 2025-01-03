Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ' Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"BEBEK DEVLET HİMAYESİNE ALINMIŞTIR"

Yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

"CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca "Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.