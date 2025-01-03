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Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta 14 yaşında bir kız çocuğunun doğum yaptığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte kız çocuğu ve bebeğinin devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ' Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"BEBEK DEVLET HİMAYESİNE ALINMIŞTIR"

Yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

"CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca "Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Welcome to Muz Cumhuriyeti

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Haber Yorumlarıhaktan Bey:

bunları asacaksın boşuna devletin yemeğini yiyor sunu içiyor.

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

heryerde zina okadar cogaldiki bu gidişle sonumuz pekte hayrli degil

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Zanli kac yasinda evlimi akrabasimi tecavuzmu kiz engellimi hic detay yok belki oda 14 yasinda yani yorum yapamiyoruz.olan olmus eger yaslari uygunsa kiz 16 oldugunda rizasi varsa evlensinler ortada cocuk var.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

şimdi devlet görevini yapmış mı oluyor...

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