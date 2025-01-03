Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta 14 yaşında bir kız çocuğunun doğum yaptığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte kız çocuğu ve bebeğinin devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ' Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.
"BEBEK DEVLET HİMAYESİNE ALINMIŞTIR"
Yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.
"CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR"
Açıklamada ayrıca "Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.