Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde patpat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Kale Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen tahta yüklü patpatı yolda kullanan sürücü Cemal Çakmaklı bir anda patpatın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada Cemal Çakmaklı olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK