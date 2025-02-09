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Yangına müdahale sırasında intihara kalkıştı

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Bartın'da yangın ihbarı yapılan adrese giden itfaiye ekipleri, evdeki şahıs kapıyı açmayınca kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri intihar girişiminde bulunan şahsı etkisiz hale getirerek evden çıkardı.

Bartın'da Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yangına müdahale sırasında intihara kalkıştı

KAPIYI KİLİTLEDİ, POLİSLERDEN GİTMELERİNİ İSTEDİ

Evde bir şahsın bulunduğunu öğrenen ekipler, 3 katlı evin çatı katına çıkarak içeriye girmek istedi. Kapıyı kilitleyerek açmayan şahıs, önemli bir şey olmadığını söyleyerek, polis ve diğer görevlilerin gitmesini istedi. Şahsı ikna edemeyen ekipler, şahsın ailesine ulaşarak kapıyı kırmak için izin istedi. Kapıyı kıran ekipler, önce dumanla kaplanan dairede içerisinde kağıt ve plastiklerin yakıldığı tenekeleri söndürdü.

Yangına müdahale sırasında intihara kalkıştı

BALKONA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI

Ekiplerin dışarı çıkarmak istediği şahıs ise, evin balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı yerde havalı atlama yatağı açtı. Polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen şahıs aşağıya indirildi.

Yangına müdahale sırasında intihara kalkıştı

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Y.A. isimli şahıs polis merkezine götürülürken, zihinsel engelli olduğu öğrenilen şahsın işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise merakla yaşananları izledi.

Yangına müdahale sırasında intihara kalkıştı

Yangına müdahale sırasında intihara kalkıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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