Zeytinburnu’nda drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza

Zeytinburnu'nda drift yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü, polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. Sürücüye 140 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanal Devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerine yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, drift yapan aracın sürücüsünün A.C. olduğu tespit edildi. İhlalin Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirildiği belirlenirken sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift yapmaktan toplam 140 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alınırken, A.C. hakkında adli işlem yapılması amacıyla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı