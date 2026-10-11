Zerdari, Khyber Pakhtunkhwa'da olağanüstü hali ve valilik yönetimini onayladı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, tutuklu eski Başbakan İmran Khan'ın destekçilerinin protestoları ve eyaletteki kötüleşen güvenlik durumu üzerine federal kabinenin tavsiyesiyle muhalefetin yönettiği Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde olağanüstü hal ve valilik yönetimi ilan edilmesini onayladı.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Khan'ın serbest bırakılmasını talep eden destekçilerinin protestoları sürerken, federal hükümet ile Khan'ın kurduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) arasındaki siyasi gerilim tırmandı. Siyasi müzakerelerin sonuçsuz kalması ve Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki güvenlik durumuna ilişkin anlaşmazlıkların ardından Başbakan Şahbaz Şerif, eyaletteki kamu düzenini ve eyalet hükümetinin "terörle mücadeleden kasıtlı olarak uzak durmasını" değerlendirmek üzere kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından eyalette olağanüstü hal ilan edilmesi yönündeki tavsiye Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye iletildi. Zerdari, federal kabinenin tavsiyesini onaylayarak Khyber Pakhtunkhwa'da olağanüstü hal ilan edilmesine ve eyalet yönetiminin valiye devredilmesine onay verdi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan tarafından Khyber Pakhtunkhwa'daki güvenlik durumuna ilişkin sunulan tavsiyeyi imzaladı" denildi.

Muhalefetten kınama

PTI Genel Başkanı Barrister Gohar Khan, olağanüstü hal kararını kınayarak, bunun "ciddi bir siyasi hata" ve "halk tarafından kabul edilmeyecek demokratik olmayan bir önlem" olarak nitelendirdi. Barrister Gohar Khan, partisinin bu adımı tamamen reddettiğini belirterek, halkın haklarını ve demokratik ilkeleri zayıflatan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği uyarısında bulundu.

Federal hükümet ile PTI yönetimi arasında gerginlik

Pakistan'da eski Başbakan İmran Khan'ın 2023'te tutuklanmasının ardından Khan'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile federal hükümet arasındaki siyasi anlaşmazlıklar derinleşmişti. Afganistan sınırındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde artan militan saldırıları üzerine federal hükümet, PTI yönetimini terörle mücadelede yetersiz kalmakla suçlamış, eyalet yönetimi ise güvenlik mücadelesi için yeterli kaynak ve ekipman sağlanmadığını savunmuştu. Khan'ın serbest bırakılması talebiyle başlatılan yürüyüşün ardından siyasi gerilim daha da artmış, taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı