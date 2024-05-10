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Çorumlu Amir'in "Karabük Üniversitesi" göndermesi, Tanju Özcan'ı küplere bindirdi

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Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilerin cinsel ilişkiyle HIV virüsü yaydığı iddialarına "Çorumlu Amir" isimli fenomenden tepki çeken video geldi. Videoda skandal ifadeler kullanılırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Zevzek" ve "Terbiyesiz" dediği fenomene tepki göstererek "Size itfaiyecilik eğitimi vereceğiz. Kalın tutulamaz denilen itfaiye hortumunu nasıl kavrayacağınızı anlatarak derse başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çorumlu Amir" olarak bilinen sosyal medya fenomeni çektiği video ile Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilerin HIV virüsü yaydığı iddialarını skandal ifadelerle işledi. "Kısa dönem öğretim mi yoksa uzun mu? Tabii ki uzun, o zaman Karabük Üniversitesi" gibi ifadelerle göndermede bulunan fenomene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki göstererek "Size itfaiyecilik eğitimi vereceğiz." dedi.

İĞRENÇ GÖNDERMELERDE BULUNDU

"Hangi üniversiteye gideceğim diye düşünüyor musun? Tabii ki Karabük Üniversitesi." ifadeleriyle başlayan videoda Çorumlu Amir, şu ifadeleri kullandı: "Şefkat, ilgi, sevgi ve alaka diyorsan tabii ki Karabük Üniversitesi. Hayalin küçük mü büyük mü? Büyükse tabii ki seni Karabük Üniversitesi'ne bekliyoruz. Biz çikolata renkli arkadaşlarımız ile farklı eğitim pozisyonlarıyla seni Karabük Üniversitesi'ne bekliyoruz."

VİDEOYU SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

"Çorumlu Amir" beklemediği tepki yorumları gelmeye başlayınca çektiği videosunu silerek bir özür paylaşımı yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Arkadaşlar hepinize merhaba. Paylaştığım ve yanlış anlaşılmama sebep olan video içeriğim hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Evet ben uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan bir yabancıyım. Çektiğim ve sizler için paylaştığım içerikler elbette beni ve bu ülkede yaşayan herkesin ortak mutluluklarını, üzüntülerini, öfkelerini ve gündemdeki konuları barındırıyor. Ancak zaman zaman her insan gibi bende kendimi yanlış ifade edebiliyorum ve bu da yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Çektiğim içerik son günlerde gündem olan Karabük Üniversitesi hakkındaydı. Bu videoyu çekerken herhangi bir şekilde izleyenleri ırkçılığa sevk edecek ve üniversiteli arkadaşlarımızı zan altında bırakacak bir niyet içerisinde değildim. Gündemdeki bu olayı besleyen zihniyete katkımın olduğunu düşünmek bile beni derinden sarstı.

Ben uzun süredir bu ülkede yaşıyor olmama rağmen zaman zaman tam anlamıyla sizin gibi düşünemiyor ve olaylara sizlerin baktığı yerden bakamayabiliyorum. Elbette beni tanıyanlar bu videoyu kötü bir niyetle çekmediğimi tahmin etmişlerdir. Ancak bu videomla bu hassas konuyu tetikleyecek bir art niyetim olmadığını altını çizerek belirtmek isterim. Videodaki söylemlerimle yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için sizlerden ve üniversiteli arkadaşlarımdan özür dilerim."

BOLU BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ: İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ VERECEĞİZ

Skandal videoya tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı "Çorumlu Amir"e sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoyu çeken zevzeğe bir önerim var. Sen bence çikolota renkli kardeşlerini Karabük'e değil Bolu'ya davet et . Farklı bir eğitim istiyorsanız, biz Bolu üniversitesi ile bir protokol yaptık. Bu kapsamda size itfaiyecilik eğitimi vereceğiz. O kalın tutulamaz denilen itfaiye hortumunu nasıl kavrayacağınızı anlatarak derse başlıyoruz.

Merak etmeyin bu kısa süreli eğitimimiz hayatınıza çok renk katacak. Tepemin tasını attırmayın aynı eğitimi Karabük üniversitesinde de veririm. Terbiyesiz adam."

Çorumlu Amir'in 'Karabük Üniversitesi' göndermesi, Tanju Özcan'ı küplere bindirdi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Tanju Özcan İtfaiye Karabük Bolu HIV Sosyal Medya 3.Sayfa Eğitim Haberler

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Yorumlar (9)

Mevlüt Duman:

Bu yabancılar pkk gibi milli güvenlik sorunu haline geldi artık. Gerekli adımlar da atılmıyor biz kime ne için oy vereceğiz. Dediğimiz hiçbir şey yapılmıyor.

123
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Nurullah Aydın:

ÇORUMLU AMİR ADAMDIR

yanıt6
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Oktay Hocam:

Tanju beyin tepkisi bence çok gereksiz olmuş. Çünkü videoyu çeken kişi bunu tepki amaçlı yapmış zaten.

29
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Quantum:

Bu çikolota renkli arkadaş kendinden çok emin konuşuyo ama bi şeyi unutmasın. Kendisine arka çıkanlar koltuktan indiği an önce uzundan kısaya sonrada bir daha geri dönüşü olmayan bi döneme giricek

65
19
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Osman Örenli:

Al birini vur ötekine

28
18
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Bir insan:

Oktay hacamat sana uygun bu video evinde agirla ailece destek cik

10
1
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Mustafa Yağci:

Amirin. Hortumu Kara’dır dikkat edin bence

0
6
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Cumali İnan:

Senin yaptığını Çorumlu yapmaz diyemem.

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Engin Küçükşengün:

Helal olsun sabahattin

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