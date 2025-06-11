Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı: Tutukluluğuna devam kararı verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Özdağ savunmasında, "Olayları ben kışkırtsaydım, gözaltına alınanlar arasında Zafer Partiler de olurdu. Zafer Partisi Genel Başkanının kışkırtmalarından, en önce etkilenecek olanlar Zafer Partiler olurdu" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verilen dava, 17 Haziran'a ertelendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Olayları ben kışkırtsaydım, gözaltına alınanlar arasında Zafer Partiler de olurdu"

Duruşmada savunma yapan sanık Ümit Özdağ, Kayseri olaylarına ilişkin, "Kayseri Başsavcılığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; ellerinde kanıt olup, benim Kayseri olaylarını tahrik ettiğimi bilmelerine rağmen, soruşturma başlatmamış olsalardı büyük bir görev ihmali ve suç işlemiş olurlardı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Ümit Özdağ'ın Kayseri olayları ile nasıl bir ilgisinin olduğuna dair yapmış olduğu tespit şüphesiz vardı. Olayları ben kışkırtsaydım, gözaltına alınanlar arasında Zafer Partiler de olurdu. Zafer Partisi Genel Başkanının kışkırtmalarından, en önce etkilenecek olanlar Zafer Partiler olurdu. Kayseri'de çıkan olaylar benim yıllardan bu yana iktidarı ve Türk kamuoyunu uyardığım, olabileceği konusunda dikkat çektiğim türden, olumsuz bir gelişmeydi. Olayların olduğu gece, vatandaşları sükunete, devlet güçlerine yardımcı olmaya ve eve dönmeye çağırdım. Olayların devam etmemesini ve kışkırtıcı dezenformasyonu engellemek amacıyla 1 Temmuz gecesi sosyal medya hesabımdan paylaşımda bulundum. Benim bu paylaşımı yapmam üzerine birçok tahrikçi hesaptan bana, ağır eleştiri ve küfürler yağmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün kurumları ve Türk halkı, Ümit Özdağ'ın, ne Kayseri'de ne başka bir yerde, halkı kin ve düşmanlık, kışkırtma faaliyeti içinde olmayacağını biliyor. Böyle bir kışkırtma, benim yaşam amacım olan Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ilkesiyle ters düşmektedir" diye konuştu.

"Açıklamaları suç olarak göstermek, ifade özgürlüğüne Kuzey Kore standardı uygulamaktır"

Savunmasının devamında, yaptığı paylaşımların düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini belirten Özdağ, "Savcılığın 2020-2023 yıllarına at sunduğu X paylaşımlarımın çok büyük bir bölümü, 2 tanesi hariç, milletvekili olduğum döneme ait. Hiçbir paylaşım kışkırtmak ve düşmanlık çerçevesinde değerlendirilemez. Şiddet içermeyen, şiddete çağrı yapmayan bu açıklamaları suç olarak göstermek, ifade özgürlüğüne Kuzey Kore standardı uygulamaktır. Ben ve genel başkanı olduğum Zafer Partisi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin göç konusunda Türkiye'ye büyük haksızlık yaptığını düşünüyor ve bu haksızlığa itiraz ediyoruz. Bir çok provokasyon merkezi sığınmacılar üzerinden tahrik, kışkırtma arayışı içinde olmuştur. Zafer Partisi; bir yandan Türkiye'nin en önemli meselesi olarak gördüğü sığınmacı ve kaçak meselesinde siyasal çözüm ortaya koyarken diğer yandan provokasyonları bastırmak için çalışmıştır. Kışkırtmakla suçlandığım Kayseri olaylarını yatıştırmak için X paylaşımı yapmam üzerine birçok trol hesaptan halkı pasifleştirmek ile suçlanarak, saldırıya ve hakarete uğradım. Savcılık 78 gün boyunca 4 yıl süreyle yapmış olduğum bütün sosyal medya paylaşımlarımı, hatta videolarımı inceledi. Savcılığın iddianameye koyduğu hiçbir açıklamam suç değildir" şeklinde konuştu.

4 buçuk yıla kadar hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Özdağ'ın 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşma 17 Haziran tarihine ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına, Özdağ ve avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 17 Haziran tarihine erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'ihbar eden', Ümit Özdağ ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Paylaşımlarının ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özdağ'ın sosyal medya hesabından çeşitli tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca da yalanlanan kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içeren paylaşımlar yaptığı, paylaşımlar ile söz ve beyanlarının halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Kayseri'de meydana gelen 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu aktarıldı

Şüpheli Özdağ'ın paylaşımlarının ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğunun da belirtildiği iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, şüpheli Özdağ'ın 30 Haziran - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri'de meydana gelen 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu ifade edildi.

"Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu"

İddianamede, şüpheli Özdağ'ın ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, buna ilişkin 34 paylaşımının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, 'Ambargotv' isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı olan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında tutuklanan Ramin Saeidi'nin savunmasında, "Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum. Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformaları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum" dediği de kaydedildi.

7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ümit Özdağ'ın zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL