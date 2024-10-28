Üye Girişi
Haberler

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı. Gaziantep'te otelinin önünde kurşunların hedefi olan Pamuk hastaneye kaldırılırken Zafer Partisi'nden bir heyet saldırı sonrasında şehre hareket etti.

Zafer Partisi'nin tanınan simalarından biri olan Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı. Gaziantep'te otelinin önünde silahla ayaklarından vurulan Pamuk, hastaneye kaldırıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ DUYURDU

Ümit Özdağ olayı şu ifadelerle duyurdu; "Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep'te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

"SALDIRILAR PARTİMİZİ YILDIRAMAZ"

Sevgili Mehmet Kardeşime ve bütün Zafer Partililere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırılar Zafer Partisi'ni yıldıramaz."

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Milletvekili Adayı Yerel Haberler Zafer Partisi Milletvekili Mehmet Pamuk Gaziantep Güvenlik Politika 3-sayfa

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi

Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir? Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.