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Yüzüne kezzap atılan kadın: Her gün ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor

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Avcılar'da görüşme teklifini reddettiği adam tarafından yüzüne kezzap atılan kadın tedavi gördüğü hastanede konuştu. Saldırı sonucu iki gözünü de kaybeden kadın, "Ömür boyu zindanların arasından çıkmasın. Bana yaşattığının bin katını yaşasın. Benim kimsem yok. Her gün ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" dedi.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 19 Aralık'ta, Şaban Kement (60) 6 aydır görüşmek istediği Şengül Selük'ün (44) teklifini kabul etmemesi üzerine yüzüne kezzap atarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ GÖZÜNDE DE GÖRME KAYBI OLUŞTU

Sağlık ekipleri Selük'ü ağır yaralı olarak hastaneye götürdü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şengül Selük'ün iki gözünde de görme kaybı oluştuğu öğrenildi.

Yüzüne kezzap atılan kadın: Her gün ağlıyorum, gözlerimden kan geliyorŞaban Kement

"BABAM YAŞINDASIN" DİYEREK REDDETTİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edildikten sonra yakalamak için çalışma başlatıldı. Saldırgan ise 26 Şubat'ta Düzce'de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şengül Selük ifadesinde Şaban Kement'i tanımadığını yaklaşık 6 aydır kendisini takip ettiğini, 'Babam yaşındasın' peşimi bırak diyerek görüşme teklifini reddettiğini söyledi.

"HER GÜN AĞLIYORUM, GÖZLERİMDEN KAN GELİYOR"

Hastanede konuşan Şengül Selük "Bana bunu yapan cani sonunda yakalanmış. En büyük cezayı almasını istiyorum. Ömür boyu zindanların arasından çıkmasın. Bana yaşattığının bin katını yaşasın. Şu halimi bir görün. Desteğinizi bekliyorum. Yaşadıklarımı bir Allah bir de ben biliyorum. Ameliyatlarım çok ağır geçti. Sesimi duyan herkes duymayana haber versin. Bana destek olun yardım edin. Benim kimsem yok. Her gün ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" diye konuştu.

Yüzüne kezzap atılan kadın: Her gün ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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