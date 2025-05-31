Yüz binlerce kişinin beklediği ehliyet düzenlemesine veto

Meclis'te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen "ehliyet affı"na, hükümetten olumsuz yanıt geldi.

SON YILLARDA 690 BİNE YAKIN EHLİYETE EL KONULDU

Meclis'te trafik ihlallerine ağır yaptırımlar getiren bir kanun teklifi süreci yürütülüyor. Bu kanun teklifinde eski ihlallerle sosyal medyada suçu övmek gibi yeni edinilen alışkanlıklar için yüksek cezalar öngörülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son yıllarda gerçekleşen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 689 bin 946 ehliyete el konulduğunu açıkladı. 2023 yılında yapılan bir ehliyet affıyla 31 bin ehliyetin geri verildiğini belirten Karaloğlu, "Ancak bu affın ardından trafikte ölümler arttı." ifadelerini kullandı.

Meclis Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin taleplerini yanıtlayan Karaloğlu, "Ehliyet affının alışkanlık haline gelmesini istemiyoruz. Ehliyet affıyla ilgili olumsuz düşündüğümüzü ifade edeyim." dedi.

2023 EHLİYET AFFI ZARAR VERDİ

Karaloğlu, 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesi hedeflerinin, 2023'te yapılan affa bağlı olarak zarar gördüğünü vurguladı. "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024'ün ikinci yarısında düşüş başladı." dedi.

EHLİYETLERE EL KOYMA NEDENLERİ

Toplam 689 bin 946 ehliyete el koyulma gerekçeleri ise şöyle açıklandı:

Alkollü araç kullanımı: 406 bin

Alkol testini reddetme: 42 bin

Uyuşturucu etkisinde araç kullanma: 20 bin

100 ceza puanını aşma nedeniyle 2 aylık geçici el koyma: 21 bin

Drift yapan sürücüler: 5 bin 872

Kırmızı ışık ihlali: 323

Usulsüz çakar kullanımı: 273

Hız ihlali: 123

SOSYAL MEDYA POLİSLERİ İŞBAŞINDA

Yeni kanun teklifinde, trafikte yasaklanan davranışları basın, yayın, internet, sosyal medya ve dijital platformlarda özendiren, paylaşan ve övenlere 25 bin lira para cezası getirilmesi planlanıyor. Karaloğlu, "Bir kişi drift videosu paylaşıyor, bunun cezası ayrı. Sosyal medya polislerimiz bu tür paylaşımları takip ediyor ve cezai işlem uyguluyor." açıklamasını yaptı.