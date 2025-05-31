Yüz binlerce kişinin beklediği ehliyet düzenlemesine veto

Yüz binlerce kişinin beklediği ehliyet düzenlemesine veto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis'te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen 'ehliyet affı' talebine hükümetten olumsuz yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 2023'te yapılan affa dikkat çekerek "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024'ün ikinci yarısında düşüş başladı" diyerek vetonun nedenini anlattı.

Meclis'te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen "ehliyet affı"na, hükümetten olumsuz yanıt geldi.

SON YILLARDA 690 BİNE YAKIN EHLİYETE EL KONULDU

Meclis'te trafik ihlallerine ağır yaptırımlar getiren bir kanun teklifi süreci yürütülüyor. Bu kanun teklifinde eski ihlallerle sosyal medyada suçu övmek gibi yeni edinilen alışkanlıklar için yüksek cezalar öngörülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son yıllarda gerçekleşen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 689 bin 946 ehliyete el konulduğunu açıkladı. 2023 yılında yapılan bir ehliyet affıyla 31 bin ehliyetin geri verildiğini belirten Karaloğlu, "Ancak bu affın ardından trafikte ölümler arttı." ifadelerini kullandı.

Meclis Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin taleplerini yanıtlayan Karaloğlu, "Ehliyet affının alışkanlık haline gelmesini istemiyoruz. Ehliyet affıyla ilgili olumsuz düşündüğümüzü ifade edeyim." dedi.

2023 EHLİYET AFFI ZARAR VERDİ

Karaloğlu, 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesi hedeflerinin, 2023'te yapılan affa bağlı olarak zarar gördüğünü vurguladı. "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024'ün ikinci yarısında düşüş başladı." dedi.

EHLİYETLERE EL KOYMA NEDENLERİ

Toplam 689 bin 946 ehliyete el koyulma gerekçeleri ise şöyle açıklandı:

  • Alkollü araç kullanımı: 406 bin
  • Alkol testini reddetme: 42 bin
  • Uyuşturucu etkisinde araç kullanma: 20 bin
  • 100 ceza puanını aşma nedeniyle 2 aylık geçici el koyma: 21 bin
  • Drift yapan sürücüler: 5 bin 872
  • Kırmızı ışık ihlali: 323
  • Usulsüz çakar kullanımı: 273
  • Hız ihlali: 123

SOSYAL MEDYA POLİSLERİ İŞBAŞINDA

Yeni kanun teklifinde, trafikte yasaklanan davranışları basın, yayın, internet, sosyal medya ve dijital platformlarda özendiren, paylaşan ve övenlere 25 bin lira para cezası getirilmesi planlanıyor. Karaloğlu, "Bir kişi drift videosu paylaşıyor, bunun cezası ayrı. Sosyal medya polislerimiz bu tür paylaşımları takip ediyor ve cezai işlem uyguluyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.