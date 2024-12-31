Yürüyen Merdivende Düşen 95 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Batman Petrol CTY AVM'de yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen 95 yaşındaki Cevriye Kayhan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, inceleme başlattı.
Batman Petrol CTY AVM'de 95 Yaşındaki Cevriye Kayhan, yürüyene merdivende düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Batman Petrol CTY AVM'de 95 yaşındaki Cevriye Kayhan, yürüyen merdivenden dengesini kaybederek aşağı düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kayhan'ın cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa