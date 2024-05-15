Üye Girişi
Haberler

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 16 Ruhsatsız Silah ve 25 Hint Keneviri Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada yaptığı çalışmalarla 16 ruhsatsız silah, 25 Hint keneviri ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucundan 13 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 25 Hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. - ADANA

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada yaptığı çalışmalarla 16 ruhsatsız silah, 25 Hint keneviri ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucundan 13 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 25 Hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Dumanlar bir anda çevreyi sardı

Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Dumanlar bir anda çevreyi sardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title