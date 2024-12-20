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Yunusemre'deki Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı

Yunusemre'deki Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde araç içinden ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden olan üç şüpheli, detaylı çalışmalar sonucunda jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili olarak suçta kullanılan tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 Aralık'ta araç içinde ateş ederek iki kişinin yaralanmasına neden olan failler jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde 14 Aralık günü hareket halindeki araçtan ateş ederek iki kişinin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin yakalanması için detaylı bir çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimleri olayın faillerinin S.B, M.Ö. ve cezaevi firarisi H.S.K isimli şahıslar olduğunu tespit etti. S.B. ve M.Ö. aynı gün Manisa ilinde saklandıkları evde yakalanırken, olay yerinden kaçan H.S.K.nın yakalanması için özel bir JASAT Timi görevlendirildi. Manisa başta olmak üzere firari şahsın Denizli ve İzmir illerine de kaçabileceği bilgilerine ulaşan özel JASAT timi, bu illerdeki takibini yoğunlaştırdı. Üç ildeki 200'e yakın kameradaki 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen JASAT timi, şüphelinin İzmir'in Dikili ilçesinde olduğunu tespit etti. Aralıksız takibini sürdüren JASAT tarafından saklandığı yer tespit edilen firari şahıs, olayın ardından beş gün sonra yapılan operasyonla üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Olaya karışan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan 2 adet tabanca, bu silahlara ait 7 adet mermi ile 116 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yapılan incelemede, şüphelilerin daha önce 'Adam Yaralama', 'Tehdit', 'Uyuşturucu Ticareti' ve 'Kaçakçılık' suçlarını işlediği, ayrıca olayın şüphelilerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, İzmir, Denizli ve Manisa'daki uyuşturucu ticaretinde önemli rol oynayan K.D, F.A. ve G.D. isimli şahıslar da yakalanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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