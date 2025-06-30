Yunanistan Vatandaşı Askeri Tesisleri İzinsiz Görüntüledi

Yunanistan Vatandaşı Askeri Tesisleri İzinsiz Görüntüledi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefke ilçesinde, Yunan vatandaşı Georgios Bartzokis askeri tesisleri izinsiz görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkeme, Bartzokis'in 4 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke ilçesinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na (KTBK) ait askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen Yunanistan vatandaşı Georgios Bartzokis gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke ilçesine bağlı Yedidalga bölgesinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na (KTBK) ait askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen Yunanistan vatandaşı Georgios Bartzokis yakaladı. Bartzokis, 27 Haziran 2025 tarihinde Yedidalga'daki askeri lojman ve tesisleri cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile görüntülediği sırada güvenlik birimlerince tespit edilerek suçüstü yakalandı. Olay sonrası Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne sevk edilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş, sunulan bulgular ışığında zanlının ülkede yasal ve kalıcı bir ikametgahının bulunmadığını, işlediği iddia edilen suçun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü vurguladı. Yargıç, Bartzokis'in yürütülecek soruşturmanın selameti açısından cezaevinde 4 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Teknik cihazlar ve kayıtlar incelemeye alındı

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Kemal Atikoğlu, Bartzokis'in olay yerinde kullandığı cep telefonu ve fotoğraf makinesine el konulduğunu, yapılan ön incelemede bu cihazlarda sadece Yedidalga'daki askeri alanların değil; Güzelyurt-Lefke eski anayolu üzerindeki bir kışla, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ve KKTC Cumhuriyet Meclisi binalarına ait görüntülerin de yer aldığını aktardı. Zanlının konakladığı adreste ayrıca bir ses kayıt cihazı, USB bellek ve hafıza kartı bulunduğu, tüm dijital materyallerin DATA İnceleme Şubesi'ne teslim edildiği belirtildi.

Sosyal medya paylaşımı şüphe doğurdu

Bartzokis, polis soruşturması sırasında görüntüleri "anı amaçlı" çektiğini ifade etti. Ancak savcılığın sunduğu deliller arasında, Bartzokis'in sosyal medya platformu üzerinden KKTC Cumhuriyet Meclisi binasına ait bir fotoğrafı "işgal altındaki bölge" notuyla paylaştığı tespit edildi. Bu durum savcılık tarafından şüpheli maksatlı bir davranış olarak değerlendirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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