Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç öldü

Yunanistan'da 20 euro'luk benzin parasını ödemeden kaçtığı için bir polis memuru tarafından vurularak ağır yaralanan Roman genç hayatını kaybetti. Roman toplumu sekreteri Antonis Tasios, Roman gencin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir gencin bu şekilde gitmesi haksızlık. Çok büyük bir acı çekiyoruz" dedi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 16 yaşındaki Roman bir gencin polisin ateş açması sonucu yaralanması, ülke genelinde büyük tepkiye yol açmıştı. Ülkede yaşayan Romanlar protestolarla tepkisini gösterirken, 34 yaşındaki polis memuru da hakim karşısına çıkmıştı.

"ÇOK BÜYÜK ACI ÇEKİYORUZ"

Yetkililer olayda ağır yaralanan gencin bugün ameliyata alındıktan sonra yoğun bakıma alındığını, hayati tehlikesi olduğunu kaydetti. Hastane yetkilileri, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen gencin bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı. Roman toplumu sekreteri Antonis Tasios, Roman gencin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir gencin bu şekilde gitmesi haksızlık. Çok büyük bir acı çekiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazartesi günü, 16 yaşındaki Roman genç 20 euro'luk benzin parasını ödemeden aracıyla benzin istasyonundan kaçmaya çalışırken kendisini takip eden motosikletli bir polis tarafından ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Olayın ardından Roman topluluğu tarafından başkent Atina ve Selanik başta olmak üzere bir çok kentte şiddetli protesto gösterileri yapılmış, bir polis memuru hafif yaralanmıştı.