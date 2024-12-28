Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü günde devam ediyor. Tutuklu sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in savunmasının ardından anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu konuşuyor.

KARAR BU GECE AÇIKLANACAK

Davanın birinci ve ikinci gününde beklenen karar çıkmazken, mahkeme başkanı, "Gerekirse saat 02.00'ye kadar kalıp kararı açıklayacağız." dedi.

"MÜVEKKİLİMİN İFFETİYLE OYNANMAK İSTENDİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine değinen Demiroğlu, "Narinimiz nasıl katledildi, Nevzat neden böyle davranıyor? Biz Türk-Kürt toplumunda asla kadına ya da çocuğa yönelik, onların iffetini hedef alacak bir durumun olmadığını biliyoruz. Ancak burada iğrenç bir senaryo kuruldu ve müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi. Güya Salim ile aralarındaki ilişkiyi görmesi üzerine bir senaryo uyduruldu. Nevzat'ın bu beyanlarının hiçbir zaman maddi gerçek ile örtüşmediğini biliyoruz" diye konuştu.

"AKIL VE MANTIK İŞİ DEĞİL"

Demiroğlu, "50 bin lira için cinayet olmaz denildi, ben de öyle düşünüyorum. Ancak her insanda bu meblağın yarattığı husumet farklı olabilir. Nevzat'ın kardeşi ve oğlunun beyanlarından bunu anlıyoruz. Nevzat, kardeşi Mehmet ve Ferhat'a, 'Salim Güran ve ailesinin çevresinden uzak durun' diyor. Yine bu kritik tarihten, Mayıs ayından sonra Salim ile iletişim kurmadığı çok açık. Arasında sorun olan birisine, 'Gel bu cesedi al' demek akla aykırıdır. Bir de üstüne 'Yengemle beraber olduk' demek, akıl ve mantık işi değildir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Demiroğlu'nun savunmasından öne çıkanlar şu şekilde: