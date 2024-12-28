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Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi

Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi
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Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasının üçüncü günü anne Yüksel Güran'ın avukatlarının savunmasıyla devam ediyor. "İğrenç bir senaryo kuruldu" diyen avukat Yılmaz Demiroğlu, "Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi. Güya Salim ile aralarındaki ilişkiyi görmesi üzerine bir senaryo uyduruldu. Nevzat'ın bu beyanlarının hiçbir zaman maddi gerçek ile örtüşmediğini biliyoruz." dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü günde devam ediyor. Tutuklu sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in savunmasının ardından anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu konuşuyor.

KARAR BU GECE AÇIKLANACAK

Davanın birinci ve ikinci gününde beklenen karar çıkmazken, mahkeme başkanı, "Gerekirse saat 02.00'ye kadar kalıp kararı açıklayacağız." dedi.

"MÜVEKKİLİMİN İFFETİYLE OYNANMAK İSTENDİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine değinen Demiroğlu, "Narinimiz nasıl katledildi, Nevzat neden böyle davranıyor? Biz Türk-Kürt toplumunda asla kadına ya da çocuğa yönelik, onların iffetini hedef alacak bir durumun olmadığını biliyoruz. Ancak burada iğrenç bir senaryo kuruldu ve müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi. Güya Salim ile aralarındaki ilişkiyi görmesi üzerine bir senaryo uyduruldu. Nevzat'ın bu beyanlarının hiçbir zaman maddi gerçek ile örtüşmediğini biliyoruz" diye konuştu.

"AKIL VE MANTIK İŞİ DEĞİL"

Demiroğlu, "50 bin lira için cinayet olmaz denildi, ben de öyle düşünüyorum. Ancak her insanda bu meblağın yarattığı husumet farklı olabilir. Nevzat'ın kardeşi ve oğlunun beyanlarından bunu anlıyoruz. Nevzat, kardeşi Mehmet ve Ferhat'a, 'Salim Güran ve ailesinin çevresinden uzak durun' diyor. Yine bu kritik tarihten, Mayıs ayından sonra Salim ile iletişim kurmadığı çok açık. Arasında sorun olan birisine, 'Gel bu cesedi al' demek akla aykırıdır. Bir de üstüne 'Yengemle beraber olduk' demek, akıl ve mantık işi değildir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Demiroğlu'nun savunmasından öne çıkanlar şu şekilde:

  • "Bazı yayın organları bu sorumluluğu yerine getiremedi. Boy boy, müvekkillerimin fotoğraflarına yer verilerek insanlar hakkında mahkemenize talimat verilmeye çalışıldı. Savunma avukatı olarak söylüyorum, Narin kızımız vahşice katledildi. Adalet Bakanı da 'karanlıkta hiçbir nokta kalmayacak' dedi. Ancak sunulan iddianamede bir kesit alınarak, anneye yöneltilen suçlama, bir jandarmanın niyet okumasına dayanan bir tutanaktır. Bu durumu hukukçuların takdirine bırakıyorum. Bugün bu suçlama üzerinden anneye yapılan bu ithamı bütün dünyaya duyuracağım."
  • "Sizin mahkeme heyetiniz üzerinde de bu yolla töhmet oluşturulmaya çalışılıyor. Biz başka yerlerde duyuyoruz; 'Zaten karar verilmiş' deniyor. Bu söylemler motivasyonumuzu düşürmeye yönelik. Bugün 4 sanığın huzurda bulunmasının tek nedeni, kolluğun soruşturma aşamasındaki eksiklikleridir"
  • "İlk ifade her zaman önemlidir. Kayıp vakasıyla ilgili ilk ihbarda kayıp saati 15.00-15.30 olarak belirtilmiştir. Kanaatimce bu dosyada kusurun ve eksikliğin faturası bugün aileye kesiliyor. Ancak Narin'e geç ulaşılmasının sorumlusu aile değildir. Birilerinin devlet saygınlığı mı acaba sarsıldı diye hareket etmeyeceğiz"
  • "İddianamede ve mütalaada, suçlamanın kaynağı olarak gösterilen delilin sadece daraltılmış baz bilgisi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Daraltılmış baz ile ilgili uzmanlardan öğrendiğiniz kadarıyla, baz sinyal gücünün tespiti geçmişe dönük mümkün bile değil."
  • "Hiçbir zaman noktasal olarak daraltılmış bazın doğru veri sunmayacağını biliyoruz ve ceza dosyasında da delil olarak önümüze konulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yargı uygulamalarında beyanları değerlendirirken elimizde Nevzat'ın beyanları var. Bu beyanların çelişkili olup olmadığını değerlendirmek zorundayız. Nevzat'ın beyanlarına asla üstünlük tanınamaz. Neden? Nevzat, 8 Eylül 2024 tarihinde aracının Eğertutmaz Deresi'nde tespit edilmesinin ardından yakalanmış ve ifadesine başvurulmuştur. Ancak alınan ilk ifadesinden sonra yine beyan değiştirmiştir. (Sürekli değiştirdiği ifadelerin detaylarını anlattı)"
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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