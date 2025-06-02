Yüksekova'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Yüksekova'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde maden yüklü bir tır, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücünün müdahalesi yetersiz kalırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yüksekova'da seyir halindeki tır alev alev yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki maden yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçe merkezi çıkışında Cemal Arslan idaresindeki 52 AEP 767 plakalı maden yüklü tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekip müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede aracın kabin kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana geldi. Tır şoförü Cemal Arslan, seyir halindeyken aniden motor kısmından alevlerin çıkmaya başladığını ifade ederek, "Hemen aracı durdurup müdahale ettim ancak yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri yetişti ve yangını söndürdü. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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